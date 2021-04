Osnabrück stoppt Negativserie in Karlsruhe

Der VfL Osnabrück hat seine elf Spiele andauernde Sieglosserie in der 2. Bundesliga mit einem 1:0 in Karlsruhe beendet.

Osnabrück schwebt mit 26 Punkten allerdings weiterhin in Abstiegsgefahr und belegt Rang 15. Nur beim 1:1 in Nürnberg und jetzt in Karlsruhe hatte der VfL in den letzten zwölf Partien punkten können.