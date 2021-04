Bundesliga heute: VfB Stuttgart - Werder Bremen live im TV, Stream, Ticker

Werder Bremen trifft in der Bundesliga auf den VfB Stuttgart © Imago

Der VfB Stuttgart hat zuletzt eine klare Niederlage kassiert. Nun steht das Duell mit Werder Bremen an - geht im Kampf um Europa noch was?

Der VfB Stuttgart trifft am 27. Spieltag der Bundesliga auf den SV Werder Bremen.

Das Duell steht für den Aufsteiger unter dem Motto "Wiedergutmachung" - denn vor der Länderspielpause hatte der VfB eine empfindliche Niederlage kassiert. Das 0:4 gegen den FC Bayern tat vor allem deshalb weh, weil man in der Allianz Arena fast 80 Minuten in Überzahl agierte - und trotzdem in nur einer Halbzeit auseinander gespielt wurde.