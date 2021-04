Popp vor Pokalkracher: "Keine Angst vor den Münchnerinnen"

"Ich bin überzeugt davon, dass wir gute Chancen haben werden, ins Endspiel einzuziehen. Wir haben die Qualität, um das Spiel zu gewinnen. Wir haben keine Angst vor den Münchnerinnen", sagte Popp in einem Interview auf der DFB-Homepage vor dem Showdown am Ostersonntag (14.00 Uhr).

Doch der Bundesliga-Spitzenreiter aus München will auch sein 27. Pflichtspiel der Saison gewinnen. "Dass wir Wolfsburg schlagen können, haben wir in dieser Saison bereits in der Meisterschaft bewiesen", betonte Kapitänin Lina Magull. Im vergangenen November feierte der Vizemeister einen 4:1-Heimsieg gegen den VfL.