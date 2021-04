Extreme E: Hürtgen bei spektakulärem Überschlag unverletzt

In der Wüste Al-Ula ist die neue Rennserie gestartet © AFP/SID/FRANCK FIFE

Mit einem gewaltigen Schreckmoment hat für Claudia Hürtgen die neue Rennserie Extreme E in der saudi-arabischen Wüste von Al-Ula begonnen. Die in vielen Rennserien erprobte Aachenerin überstand einen spektakulären Überschlag mit ihrem Abt Cupra XE bis auf einen schmerzhaften Biss in die eigene Zunge unverletzt. "Claudia geht es gut", teilte das Abt-Team mit: "Sie war die ganze Zeit ansprechbar, konnte aber nicht antworten, weil der Funk ausgefallen war."