Darts: Legende Phil Taylor verkündet Comeback bei Senior-WM

1995: Ein Jahr später gewinnt Taylor erstmals die PDC-WM durch einen 6:2-Sieg gegen Rod Harrington. Auch in den nächsten sieben Jahren führt kein Weg an Taylor vorbei © Getty Images

2002: Taylor spielt während seines Viertelfinalspiels gegen Chris Mason in der Stan James World Matchplay Championship ein Nine Dart Finish, das live im Fernsehen übertragen wird © Getty Images

2003: Nach der Finalniederlage von 1994 istTaylor der alles überragende Spieler in der PDC. Acht Jahre in Folge gewinnt er die WM - bis zum legendären Finale von 2003. In einem Thriller macht der Kanadier John Part "The Power" mit 7:6 einen Strich durch die Rechnung © Getty Images