Claudia Hürtgen mit Unfall bei Extreme E

Erstes Qualifying, erster Unfall: Beim Auftakt in die neue Rennserie Extreme E hat die Abt-Pilotin Claudia Hürtgen für einen frühen Schreckmoment gesorgt.

Die deutsche Fahrerin, in einem Team mit Mattias Ekström überschlug sich im saudi-arabischen Al-Ula nach einer Rechtskurve mehrfach, blieb dabei aber wohl weitgehend unverletzt. "Ich kam den Hügel hinunter und dann bekam ich auf der rechten Seite einen Schlag. Ich glaube, ich habe einen Stein getroffen", erklärte die 49-Jährige.

Sie habe übersteuert und dann gegengelenkt: "Das war ziemlich hart und weil ich in diesem Moment mit dem Felsen an der Seite zu schnell war, ist es dann passiert. Dann dachte ich nur: 'Oh, Scheiße!'."