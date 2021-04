Borussia Mönchengladbach - SC Freiburg 2:1 Thuram hält Europa-Traum am Leben

Doppelpack von Thuram dreht Spiel gegen Freiburg

Thuram (53./60.) traf nach der Pause innerhalb von sieben Minuten für die Borussia, die zuvor fünf Heimniederlagen in Folge kassiert hatte. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Durch den zweiten Sieg in Serie überholte die Fohlenelf auch den SCF, der in der ersten Halbzeit noch klar überlegen und durch Roland Sallai (10.) früh in Führung gegangen war.