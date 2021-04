Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern 0:1, Goretzka sorgt für Rekord

Der FC Bayern München marschiert in der Bundesliga Richtung neunter Meisterschaft in Folge. Im Kracher bei Verfolger RB Leipzig präsentiert sich der FCB gnadenlos.

Der FC Bayern München hat auf dem Weg zum neunten Meistertitel in Serie den nächsten Big Point gefeiert.

Der Rekordchampion bezwang Verfolger RB Leipzig in einem packenden und umkämpften Topspiel mit 1:0 (1:0). Die Mannschaft von Hansi Flick trotzte dabei dem Ausfall von Toptorjäger Robert Lewandowski, der wegen einer Bänderdehnung im rechten Knie rund vier Wochen ausfallen wird. ( Service: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Neuer: "Wollen uns das nicht mehr nehmen lassen"

Die Bayern bauten ihren Vorsprung an der Tabellenspitze auf sieben Punkte aus. ( Service: Tabelle der Bundesliga )

Für Kapitän Manuel Neuer war der Sieg "auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in Richtung Meisterschaft. Wir wollen uns das nicht mehr nehmen lassen."

Goretzka trifft - und sorgt für Bayern-Rekord

Die Münchner trafen auch im 62. Pflichtspiel in Folge und stellten damit einen Vereinsrekord auf, torlos blieb der FCB zuletzt beim 0:0 in Leipzig im Februar 2020.

RB-Boss Mintzlaff: "Brauchen jetzt nicht von der Meisterschaft sprechen"

RB-Trainer Julian Nagelsmann meinte: "Es geht für uns darum, in der Bundesliga Zweiter zu werden. Wir spielen eine gute Saison, wir müssen so weiterspielen, auch wenn jetzt die erste Chance auf einen Titel weg ist."

Choupo-Moting ersetzt Lewandowski

"Wir erwarten von Anfang ein intensives Spiel", sagte Flick vor Beginn bei Sky - und sollte recht behalten. Es waren aber zunächst die Leipziger, die das Kommando übernahmen. Mit 55 Prozent Ballbesitz drückten die Sachsen die Bayern in die Defensive - blieben dabei allerdings ohne Abschluss.

Fast aus dem Nichts gingen die Bayern in Führung. Joshua Kimmich schickte Müller rechts in die Tiefe, den Pass zurück an die Strafraumkante knallte Goretzka zu seinem fünften Saisontor ins Netz (38.). Der Rekordmeister war nun tonangebend und hätte die Führung noch vor der Pause durch Leroy Sané (43.) und Choupo-Moting (44.) ausbauen können, beide Male war Péter Gulácsi zur Stelle.