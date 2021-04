FC Liverpool, Jürgen Klopp ist mit neuer Brille auf den Spuren von Harry Potter

Jürgen Klopp hat in seiner Trainer-Karriere bereits viele Brillen getragen. Nun fällt er mit einem Modell auf, dass an die Romanfigur Harry Potter erinnert.

Jürgen Klopp hat in seinem Leben schon so manche Brille ausprobiert.

In seiner Zeit beim FSV Mainz 05 trug der Star-Coach zumeist noch unauffällige Modelle, die eher an einen jungen Professor erinnerten. Mit der Zeit wurden die Brillen markanter und nun fällt der 53-Jährige mit einem besonderen Modell auf.

Mit seiner neuen Brille erinnert der Trainer des FC Liverpool an einen Zauberer, der die Hauptfigur in einer der bekanntesten Romanreihen der Welt darstellt: Harry Potter. Die Brille mit den runden Gläsern ist bei dem Romanhelden ein Markenzeichen - neben einer blitzförmigen Narbe auf der Stirn. Eine solche ist bei Klopp zumindest nicht zu erkennen.

FC Liverpool zu Gast beim FC Arsenal

In England ist die Romanreihe von Joanne K. Rowling zu Hause und wohl fast jedem Einwohner der Insel ein Begriff. Klar, dass Klopp damit gleich Aufsehen erregte. Ein weiteres Bild für eine mögliche Diashow: Jürgen Klopps Brillen im Wandel der Zeiten.

Am Samstagabend ist Klopp mit dem FC Liverpool beim FC Arsenal in London zu Gast - die englische Hauptstadt spielt übrigens auch bei Harry Potter eine wichtige Rolle. (FC Arsenal - FC Liverpool am Samstag ab 21.00 Uhr im LIVETICKER)