Bundesliga: Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt 1:2 - nur Hummels trifft

Hummels nach Pleite bedient

Der Verteidiger schreibt Platz vier fast schon ab: "Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt unsere Spiele gewinnen. Wenn man realistisch ist, glaube ich, dürfte es selbst mit sechs oder sieben Siegen sehr, sehr schwer werden mit Platz vier, deswegen sollte das jetzt erstmal nicht unser Thema sein, sondern in der Bundesliga einfach Leistung bringen, schauen, was dabei rauskommt, und in den Pokalwettbewerben versuchen, weiterzukommen in den nächsten Wochen."