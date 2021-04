Landin über Olympia-Ziel des DHB: Können Gold gewinnen

Die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) könnte beim Olympischen Turnier (ab 24. Juli) in Tokio frühestens in der K.o-Runde auf Olympiasieger Dänemark treffen, der WM-Champion wurde am Donnerstag der Gruppe B zugelost. Das DHB-Team von Alfred Gislason bekommt es in Gruppe A mit Europameister Spanien, Rekordweltmeister Frankreich sowie Norwegen, Brasilien und Argentinien zu tun.