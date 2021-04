WWE: Zu AEW abgewanderter Chris Jericho mit Sensations-Auftritt

Chris Jericho öffnet "verbotene Tür" zu WWE

Beide Seiten versprechen sich vom Öffnen der "verbotenen Tür" (Jericho) offensichtlich mehr Nutzen als Schaden: Von dem prominent platzierten Interview können sich sowohl AEW als auch WWE viel Aufmerksamkeit versprechen, in den sozialen Medien hat allein die Ankündigung von WWE - clever viral vermarktet mit einem Countdown, der an Jerichos WWE-Debüt 1999 erinnerte - für riesigen Gesprächsstoff gesorgt.

Darf Jericho über AEW sprechen?

Mit großer Spannung wird erwartet, inwieweit Jerichos Engagement bei AEW - wo er der erste World Champion war und aktuell mit seiner Gruppierung The Inner Circle eine große Fehde mit Jungstar MJF und seinem Bündnis The Pinnacle bestreit - in dem Interview Thema sein wird.