Bayer Leverkusen: Rolfes nennt Grund für Aus von Peter Bosz

Rolfes nimmt auch Spieler in die Pflicht

Rolfes nahm aber auch die Spieler in die Pflicht. "Um erfolgreich sein zu können, musst du immer an dein Maximum gehen. Tust du das nicht, bleibst du nicht nur stehen, sondern machst einen Schritt zurück", sagte der Ex-Nationalspieler, "und mit beiden Punkten hatten wir seit Weihnachten zu kämpfen." Bosz habe es, so Rolfes, "ja versucht. Aber am Ende hat es dauerhaft einfach nicht funktioniert."