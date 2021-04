WWE SmackDown: YouTube-Star Logan Paul gerät ins Chaos

Logan Paul auch bei WrestleMania 37 Gast von Sami Zayn

Edge erklärt seinen Ausraster

Er fügte an, dass er Bryan in gewisser Weise dankbar sein müsse: Nach seinem Ausraster vergangene Woche hätte er in den Spiegel gesehen und wieder den alten "Rated-R Superstar" erblickt. Er sei das, was Reigns und Bryan erst noch werden müssten: eine Legende. Und er werde das nächste Mal nicht mehr zögern, Reigns und Bryan mit seinem "Conchairto" den Schädel einzuschlagen.