2. Bundesliga mit Bochum - Kiel und Hannover - HSV live im TV, Stream, Ticker

In der 2. Bundesliga spielen mit Bochum und Kiel zwei Aufstiegskandidaten direkt gegeneinander. Der Hamburger SV ist am Sonntag im Nordduell gefordert.

Die 2. Bundesliga biegt so langsam aber sicher auf die Zielgerade ab. ( Tabelle der 2. Bundesliga )

Am Osterwochenende steht der 27. Spieltag an – und dieser bietet alles, was sich der Fußball-Fan nur wünschen kann. Ein Topspiel zweier Aufstiegskandidaten, dazu das Derby zweier einstiger Bundesliga-Größen und ein echtes Kellerduell.