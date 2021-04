Erling Haaland: Müssen Berater Mino Raiola und Haaland-Vater in Quarantäne?

Am Donnerstag waren der Berater des BVB-Profis und Vater Alf-Inge Haaland in Barcelona und Madrid , um mit den ansässigen Klubs über die Zukunft des Norwegers zu sprechen. Laut Mundo Deportivo plant die Gruppe, ihre Reise quer durch Europa fortzusetzen – mit London als nächstem Ziel. Auf der Insel werden Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Chelsea, der Manchester-Klubs und des FC Liverpool vermutet. ( Raiolas Kriegserklärung an den BVB )

Strenge Quarantäne-Bestimmungen in England

Das Portal zitiert die britischen Reisehinweise wie folgt: "Wenn man in England ankommt, muss man direkt an den Ort reisen, an dem man sich aufhalten will und darf diesen erst nach zehn Tagen wieder verlassen". Weiter heißt es: "Wenn man für weniger als zehn Tage nach England reist, muss man für die gesamte Dauer des Aufenthalts in Quarantäne bleiben."