Bundesliga: RB Leipzig - FC Bayern, wie viel Upamecano steckt in Alaba?

Alaba lobt seinen Nachfolger

Upamecano ist robust - aber verdammt schnell

Beeindruckende Werte, vor allem wenn man diese mit denen seines baldigen Vorgängers vergleicht: Alaba kommt in dieser Spielerzeit auf eine Zweikampfquote von 54 Prozent, in der Luft gewinnt der sechs Zentimeter kleinere Verteidiger (1,80 Meter) nur 41 Prozent seiner Duelle.

Der derzeitige Abwehrchef kommt pro Partie allerdings auf sieben Sprints mehr (24). Außerdem verfügt der Kapitän von Österreichs Nationalteam in so mancher Situation über ein besseres Stellungsspiel. Dabei spielt aber auch der Faktor Erfahrung eine Rolle, Upamecano muss man diesbezüglich also noch Zeit geben.

Alabas Passquote ist stark - Upamecanos noch besser

Eine große Stärke von Alaba war immer seine gute Spieleröffnung, Übersicht und seine Torgefahr, welche er auch als Verteidiger ausstrahlt. In seinen 24 Bundesligaspielen kommt er in dieser Saison im Schnitt auf 92 Ballaktionen und eine Passquote von 89 Prozent. Er hat außerdem zwei Tore erzielt und ein weiteres vorgelegt.

In Leipzig finden sie sich mit dem Abschied ab, in dem Wissen, dass Upamecano den nächsten Schritt mach. Das sieht auch Gulacsi so: "Als Freund freue ich mich, dass er einen weiteren Schritt in seiner Karriere machen wird, denn er ist ein richtig guter und zurückhaltender Typ. Gleichzeitig werde ich ihn vermissen, weil er ein richtig guter Verteidiger ist."