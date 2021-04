Rummenigge fordert: Frauenfußball "in die Unabhängigkeit entlassen"

Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom Rekordmeister Bayern München hat sich deutlich für neue Strukturen im deutschen Frauenfußball ausgesprochen. "Um in Deutschland die nächste Stufe zu nehmen, sollte man sich analog zum Männerfußball neu aufstellen", sagte der 65-Jährige in einem Interview auf der Vereinshomepage. Dies sei "dringend nötig, um im internationalen Bereich wettbewerbsfähig zu sein".

Der deutsche Frauenfußball müsse "insgesamt schleunigst höherschalten", bisher sei er "im Grunde ein Stiefkind", sagte Rummenigge, der eine nachhaltigere Entwicklung fordert, als sie "in den letzten Jahren beim DFB möglich war". Dies sei keine Kritik am Verband, "aber es sollte jetzt einfach als Interesse und als Aufgabe von allen gesehen werden, die Frauen gemeinsam mit dem DFB analog zum Vorbild Männerfußball in die Unabhängigkeit zu entlassen."