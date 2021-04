Anzeige

Bundesliga: Borussia Dortmund, Frankfurt, Schalke live im TV, Stream, Ticker Dortmund mit "Endspiel" vs Frankfurt

Erling Haaland will unbedingt Champions League spielen - Dortmund braucht einen Sieg. © Imago

Borussia Dortmund braucht gegen Eintracht Frankfurt dringend einen Sieg. Aus sportlicher, finanzieller und auch aus personeller Sicht. Hannes Wolf debütiert vs Schalke.

Borussia Dortmund steht im vermeintlichen Endspiel um die Champions-League-Plätze gegen Eintracht Frankfurt unter Druck. Es geht auch um die Zukunft von Torjäger Erling Haaland.

Denn die Vertreter des Superstars, Vater Alf-Inge Haaland und Berater Mino Raiola führten am Donnerstag Gespräche mit dem FC Barcelona und Real Madrid. Zwei Topklubs, die Bedarf an Topstürmern haben. Eigentlich ist Haaland erst im nächsten Sommer per Ausstiegsklausel zu haben. Weil der BVB seinem Toptorjäger den dringlichsten Wunsch, den nach der Teilnahme an der Champions League, aber womöglich in der kommenden Saison nicht erfüllen kann, schaut sich sein Lager schon jetzt aktiv nach Alternativen um.

In der Bundesliga liegen die Schwarz-Gelben bereits vier Punkte hinter Frankfurt, ein Sieg ist im direkten Duell Pflicht. Nicht nur weil die Königklasse für den BVB sportlich und finanziell von großer Bedeutung ist, sondern auch weil sie bei der Zukunftsplanung von Haaland eine entscheidende Rolle spielen könnte. (Bundesliga: Die Tabelle)

Wirbel um Haaland - trifft er gegen die Eintracht?

Der BVB ist acht Spiele vor Saisonende auf dem enttäuschenden fünften Platz, vier Punkte hinter Eintracht Frankfurt und dem rettenden vierten Rang.

Mit 33 Toren in 31 Pflichtspielen in der laufenden Saison schoss sich Haaland bisher ins Rampenlicht, mit zehn Treffern führt er zudem unangefochten die Torschützenliste in der Königsklasse an. Beim BVB steht Haaland noch bis 2024 unter Vertrag. Wie die Funke Mediengruppe berichtete, haben die Dortmunder für den Sommer ein Wechselverbot erteilt - Raiola soll dieses akzeptiert haben. Eine Ausstiegsklausel im Vertrag soll wohl erst 2022 greifen. (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)

Auch in den anderen Partien am Samstag-Nachmittag geht es in der Bundesliga rund.

Dortmund gegen Frankfurt: Die voraussichtlichen Aufstellungen:

BVB: Hitz - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reus, T. Hazard - Haaland

Frankfurt: Trapp - Tuta, Ilsanker, Ndicka - Durm, Sow, Rode, Kostic - Kamada, Younes - Silva

Wolf debütiert gegen Schalke - Kellerduell in Mainz

Zu einem Krisenduell kommt es zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Schalke. Die Werkself versucht wie Dortmund noch ins internationale Geschäft zu kommen, steht als Tabellensechster aber nochmal schlechter da. Zuletzt hatte der Klub die Reißleine gezogen und Trainer Peter Bosz entlassen.

Sein Nachfolger Hannes Wolf ist vom DFB ausgeliehen und feiern nun gegen das abgeschlagene Schlusslicht Schalke sein Debüt. Eine vermeintlich dankbare Aufgabe, Wolf warnte jedoch vor dem krassen Außenseiter. Dieser habe schließlich nichts mehr zu verlieren. Schalke hat derzeit zehn Punkte auf dem Konto, auf den Relegationsrang fehlen 13 Zähler.

Das Duell "Oben gegen Unten" gibt es auch in Wolfsburg. Dort trifft der VfL auf den Abstiegskandidaten 1. FC Köln. In einem reinen Kellerduell stehen sich außerdem Arminia Bielefeld (17.) und der FSV Mainz 05 (24) gegenüber. Mit einem Sieg könnten die Mainzer einen wichtigen Schritt im Kampf um den Klassenerhalt machen - für Bielefeld und Co. würden die Chancen beträchtlich sinken. Noch liegen nur zwei Punkte zwischen den beiden Klubs.

Im fünften Spiel der Nachmittags-Konferenz bekommen es der FC Augsburg und die TSG Hoffenheim miteinander zu tun.

