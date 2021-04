FC Bayern hat Kontakt mit Lucas Vázquez von Real Madrid

Die Bayern sind auf dem Transfermarkt derzeit in beobachtender Rolle. Mit dem Management von Lucas Vázquez besteht Kontakt. Doch die Münchner sind vorsichtig.

Im neuen SPORT1 -Podcast Meine Bayern-Woche dreht sich diesmal fast alles um die Transferplanungen des FC Bayern für den kommenden Sommer. Darin wird enthüllt: Die Münchner stehen mit dem Management von Lucas Vázquez in Kontakt! ( Lucas Vázquez einer für Bayern? Das sagt ein Spanien-Experte )

Das macht Vázquez so interessant für den FC Bayern

Der 29 Jahre alte Spanier von Real Madrid will seinen bis 2021 auslaufenden Vertrag derzeit nicht verlängern. Was ihn für die Kader-Verantwortlichen des FC Bayern um Sportvorstand Hasan Salihamidzic so interessant macht: Vázquez wäre somit im Sommer ablösefrei zu haben, auf der rechten Außenbahn kann er defensiv und offensiv alles spielen.