Zweiter Deutscher nach Klopp: Tuchel "Manager des Monats" in England

In der Champions League führte der 47-Jährige Chelsea ins Viertel- und im FA Cup ins Halbfinale, womit er die Chance auf Titel in der laufenden Saison sicherte. In der Liga schaffte Tuchel den Anschluss an die Qualifikationsränge zur Königsklasse, aktuell steht der Klub auf Rang vier. Wettbewerbsübergreifend ist Tuchel in bislang 14 Pflichtspielen noch ungeschlagen.