Bundesliga heute: RB Leipzig - FC Bayern live im TV, Stream, Ticker

Bundesliga: Leipzig braucht Sieg gegen Bayern

Bis zu vier Wochen Pause drohen Lewandowski nach seiner Außenbandzerrung im rechten Knie, die er sich in der WM-Qualifikation gegen Andorra (3:0) zuzog. Doch offenbar gibt es Hoffnung auf eine schnellere Rückkehr. Der 32-Jährige, der derzeit eine Bandage am Knie trägt, will schon in zwei Wochen wieder spielen. Dies soll er im kleinen Kreis gesagt haben, berichtet der kicker. Flick ist jedoch vorsichtig: "Wir gehen bei ihm kein Risiko ein." (Bundesliga: Spielplan und Ergebnisse)