FC Bayern: Olympique Marseille will Alexander Nübel ausleihen

Olympique Marseille will Nübel ausleihen

Neben der AS Monaco und Borussia Dortmund gibt es nun einen weiteren Interessenten für Nübel, den SPORT1 -Chefreporter Florian Plettenberg in seinem neuen SPORT1 -Podcast Meine Bayern-Woche enthüllt: Olympique Marseille!

Der französische Topklub ist nicht nur interessiert. Marseille hat bei Backs konkretes Interesse hinterlegt und will Nübel vom FC Bayern ausleihen und ihn in der kommenden Saison zur Nummer eins machen.

Darum hat Monaco die besten Karten im Nübel-Poker

Hat Marseille Chancen? Nur geringe! Backs möchte Nübel an einen Klub verleihen, der in der kommenden Saison bestenfalls in der Champions League spielen wird, weshalb der Tabellenvierte Monaco mit Trainer Niko Kovac derzeit die besten Karten besitzt. Marseille steht in der Tabelle nur auf Platz sechs.