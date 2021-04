Auftakt im Prozess um Astori-Tod

Rund drei Jahre nach dem Herztod des italienischen Profis Davide Astori hat vor einem Gericht in Florenz die juristische Aufarbeitung begonnen.

Astori war Anfang März 2018 tot in einem Hotelzimmer aufgefunden worden. Untersuchungen hatten danach ergeben, dass der 31 Jahre alte Fiorentina-Kapitän an einer Bradykardie litt und an dieser extremen Verlangsamung seines Herzschlages gestorben war.