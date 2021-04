FC Bayern: Demichelis und Schwarz übernehmen vorzeitig 3.-Liga-Team

Überraschung beim FC Bayern: Inmitten der Saison steht eine Veränderung auf der Trainerbank der 2. Mannschaft an. Nicht aber aus sportlichen Gründen.

Wie der Rekordmeister am Freitag bekanntgab, übernehmen Martin Demichelis und Danny Schwarz nach dem Oster-Wochenende vorzeitig das Traineramt bei der zweiten Mannschaft der Münchner in der 3. Liga.

Bayern überrascht bei Schwarz und Demichelis

Der bisherige Coach Holger Seitz kehrt zu seiner Position als Sportlicher Leiter am Bayern-Campus zurück. "Nachdem im vergangen Sommer Sebastian Hoeneß kurzfristig den Verein in Richtung Hoffenheim verließ, hat sich Holger Seitz bereit erklärt, den Posten als Trainer der Amateure interimsweise zu übernehmen, bis wir einen geeigneten Nachfolger gefunden haben", wurde Sportvorstand Hasan Salihamidzic in einer Pressemitteilung zitiert.