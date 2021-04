Flick: Choupo-Moting nach Lewandowskis Ausfall "eine Option"

Bayern Münchens Trainer Hansi Flick liebäugelt nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Torjäger Robert Lewandowski zumindest für das Duell am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig mit einem Einsatz von Eric Maxim Choupo-Moting. "Choupo ist ein Spieler, der auch im Training und den letzten spielen gezeigt hat, dass er Qualität hat. Er ist durchaus eine Option", sagte er am Freitag.

Choupo-Moting sieht sich als Alternative, will sich allerdings nicht in den Vordergrund drängen. "Wir haben viele Optionen", sagte der 32 Jahre alte Angreifer bei Spox und Goal und betonte: "Ich werde im Training alles geben und versuchen, mich für einen Einsatz zu empfehlen. Ob ich am Ende spiele oder nicht spiele, ist egal. Hauptsache wir sind als Mannschaft erfolgreich."