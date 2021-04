Eishockey-Frauen im WM-Doppeltest gegen Österreich

Mit einem Doppeltest gegen Österreich wollen sich die deutschen Eishockey-Frauen für die bevorstehende WM in Kanada in Schwung bringen.

Mit einem Doppeltest gegen Österreich wollen sich die deutschen Eishockey-Frauen in der kommenden Woche für die bevorstehende WM in Kanada (6. bis 16. Mai) in Schwung bringen. Das erste Nachbarschaftsduell in Füssen findet im Rahmen des WM-Trainingslagers am Mittwoch (7. April/19.00 Uhr) statt, ehe tags darauf (8. April/11.00 Uhr) an gleicher Stelle die Generalprobe für die WM ansteht.