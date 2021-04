MMA-Kämpfer Khetag Pliev verliert Finger bei Kampf in CFFC

Eine ehemaliger Olympia-Teilnehmer erlebt bei einem MMA-Kampf eine üble Verletzung - will aber auch mit abgetrenntem Finger weiter kämpfen.

Der MMA-Kämpfer Khetag Pliev hat sich während seinem Fight bei den Cage Fury Fighting Championships eine Horror-Verletzung an der Hand zugezogen.

In der Folge wurde im und um den Ring herum nach dem abgetrennten Finger gesucht. Über die Lautsprecher in der Halle wurde sogar ein Suchaufruf gestartet. Gefunden wurde der Finger dennoch nicht sofort, denn er war dem Kämpfer unbemerkt in den Handschuh gerutscht. Nach einer schnellen Fahrt ins Krankenhaus konnte er wieder erfolgreich angenäht werden.