Mino Raiola fehlt bei Erling Haaland der Respekt vor dem BVB - Kommentar

So kontert Zorc Raiolas Barca-Besuch wegen Haaland

C. Arndt

Vor einigen Jahren investierte Mino Raiola acht Millionen Euro. Er sicherte sich ein ehemaliges Domizil von Al Capone in Miami .

In gewisser Weise also passend, dass Raiola sein Anwesen übernahm. Zwar wandelt der Transfer-Pate zumindest noch am Rande der Legalität, doch dubioses Geschäftsgebaren und Unverschämtheiten pflastern seit jeher seinen von Geldscheinen geteerten Weg.