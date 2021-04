Khedira zum Derby wohl wieder im Hertha-Kader

2014er-Weltmeister Sami Khedira vom Fußball-Bundesligisten Hertha BSC wird wohl zum Kader für das Stadtderby bei Union Berlin gehören. Dies teilte Trainer Pal Dardai am Freitag mit. "Sami hat gut mittrainiert. Wir werden ihn bestimmt mitnehmen. Das ist erstmal gut, wenn er im Kader dabei ist", so Dardai vor der Partie am Ostersonntag (18.00 Uhr im LIVETICKER).