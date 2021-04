"Kribbelfaktor ist hoch": Leipzig ist heiß auf die Bayern

Verfolger RB Leipzig brennt auf das Gipfeltreffen mit Bayern München und will den Bundesliga-Titelkampf mit aller Macht spannend halten.

Verfolger RB Leipzig brennt auf das Gipfeltreffen mit Bayern München und will den Bundesliga-Titelkampf mit aller Macht spannend halten. "Klar, der Kribbelfaktor ist hoch", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Karfreitag: "Ich habe heute das Training schon um 9.30 Uhr aufgebaut, obwohl wir erst um 14.30 Uhr trainieren. Also ich bin topmotiviert - und die Jungs sind es auch."