NHL: Stützle, Rieder und Greiss ärgern sich über Niederlagen

Eishockey-Shootingstar Tim Stützle wartet in der NHL weiter auf ein persönliches Erfolgserlebnis. Der 19-Jährige verlor mit den Ottawa Senators 1:4 gegen die Montreal Canadiens und blieb im neunten Spiel in Serie ohne Treffer. Stützle kommt in seiner Premierensaison in der nordamerikanischen Profiliga bislang auf die gute Ausbeute von sechs Toren und 13 Assists, Ottawa ist Letzter der Kanada-Division.