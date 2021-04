Anzeige

DEL: Leon Draisaitl sorgte sich um Kölner Haie: "War kurz vor knapp" Draisaitl sorgte sich um die Haie

Leon Draisaitl sorgte sich um die Zukunft der Haie © AFP/GETTYIMAGES/SID/DEREK LEUNG

SID

Leon Draisaitl hat sich Sorgen um die Kölner Haie gemacht. Die finanzielle Lage sei ernst gewesen. Über den neuen Play-off-Modus hat er eine klare Meinung.

Eishockey-Star Leon Draisaitl hat sich um seinen Heimatklub Kölner Haie ernste Sorgen gemacht.

"Es war wirklich kurz vor knapp", sagte der NHL-Stürmer der Edmonton Oilers: "Ich weiß nicht, ob die Menschen es realisieren, in was für einer Situation sich der KEC befunden hat. Man musste aus nichts sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Geld zusammenkratzen."

Draisaitl: "Freut mich, dass sie es am Ende geschafft haben"

Erst kurz vor dem zweimal verschobenen Saisonstart gaben die Kölner Verantwortlichen grünes Licht. "Es freut mich, dass sie es am Ende geschafft haben", sagte Draisaitl, der jeden Sommer in Köln trainiert. Die Haie sind aktuell Sechster in der Nord-Gruppe, die ersten Vier erreichen das Viertelfinale. (SERVICE: Die Tabellen der PENNY DEL)

Dass die DEL-Play-offs in diesem Jahr nur nach dem Modus "best of three" ausgetragen werden, kann Draisaitl aufgrund der verkürzten Saison verstehen, aber: "Ich persönlich halte nicht viel davon."