BVB: Auch Nübel von Bayern drauf - die geheime Dortmund-Torwartliste

Ex-Schalker Nübel von Bayern nach Dortmund?

Gute Verbindungen nach Dortmund

Die Dortmunder verfolgen seine Entwicklung seit langer Zeit und waren bereits an ihm dran, als feststand, dass er Schalke verlassen wird. Hinzu kommt: Nübel-Berater Backs hat seine Agentur in Dortmund und pflegt ein enges Verhältnis zu BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Herangetreten sind die Dortmunder an Backs in den letzten Wochen aber noch nicht. Dass Nübel eine Schalke-Vergangenheit hat, wäre für den BVB allerdings kein Ausschlusskriterium.

BVB-Wunschkandidat von RB Leipzig

Ein absoluter Wunschkandidat beim BVB ist indes Péter Gulásci. Der 30 Jahre alte Schlussmann von RB Leipzig hielt in 18 seiner 37 Pflichtspiele in dieser Saison seinen Kasten sauber. Der Ungar hat in Leipzig noch einen Vertrag bis 2023, könnte in diesem Sommer aber aufgrund einer Klausel in Höhe von rund 12 Millionen Euro rausgekauft werden.