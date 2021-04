Eintracht Frankfurt: Wackelt das Bekenntnis von Trainer Adi Hütter?

C. Michel

“Ich bleibe!” Damit hatte Eintracht-Trainer Adi Hütter eigentlich für Ruhe gesorgt. Doch seitdem hat sich in Frankfurt einiges verändert. Übt er nun Druck aus?

Adi Hütter hat sich in seinen fast drei Jahren bei Eintracht Frankfurt zu einem der Toptrainer in der Bundesliga entwickelt.

Dass ein Team der Güteklasse Borussia Mönchengladbach bei der Suche nach einem Nachfolger von Marco Rose eine konkrete Anfrage an Berater Christian Sand gerichtet haben soll, verwundert daher nicht. (SERVICE: Alles zur Bundesliga)

Der CHECK24 Doppelpass am Sonntag ab 11 Uhr im TV auf SPORT1

Eintracht-Coach Hütter zählt zu den Spitzentrainern der Bundesliga

Der Eintracht wären trotz Vertrags bis 2023 dann die Hände gebunden, Hütter hat die Planungen seiner Zukunft selbst in der Hand. Bislang zeigt der Österreicher SPORT1 -Informationen großes Interesse daran, die Entwicklung in Frankfurt voranzutreiben. Doch seit seinem Bekenntnis bei Sky 90 sind etwas mehr als vier Wochen vergangen.

Ungeregelte Bobic-Nachfolge kann Hütter nicht gefallen

Die Vorzeichen haben sich seitdem etwas geändert. Sportvorstand Fredi Bobic gab kurze Zeit später seinen Abschied zum Sommer offiziell bekannt, die Eintracht hat in gewisser Weise ein Führungsvakuum. Hütters Wort hat intern zwar noch mehr an Gewicht gewonnen, doch die weiter andauernde Suche nach einem Bobic-Nachfolger passt dem ehrgeizigen Trainer nicht. Es werden zwar diverse Namen, etwa der von Hendrik Almstadt oder Markus Krösche, in der Öffentlichkeit gehandelt, eine Entscheidung hat der von Philip Holzer angeführt Aufsichtsrat noch nicht getroffen.