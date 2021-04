Pokalsieger Schwerin verpasst Bundesliga-Finale

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den Finaleinzug in der Bundesliga verpasst.

Die Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin haben den Finaleinzug in der Bundesliga verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski unterlag im entscheidenden dritten Play-off-Halbfinalspiel bei Allianz MTV Stuttgart mit 0:3 (16:25, 22:25, 21:25). Stuttgart trifft in der Finalserie auf den Dresdner SC, der sich bereits am Mittwoch gegen den SC Potsdam durchgesetzt hatte und die Serie mit 2:0 für sich entschied.