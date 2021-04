Schwimmen: CAS verhandelt Ende Mai neu gegen Sun

Der spektakuläre Dopingfall des chinesischen Schwimm-Olympiasiegers Sun Yang wird Ende Mai neu vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS verhandelt - und damit rechtzeitig vor den Sommerspielen in Tokio.

Wie der CAS am Donnerstag mitteilte, findet die Anhörung vor dem Schiedsgericht in der neuen Besetzung mit Hans Nater (Schweiz), Jan Paulsson (Frankreich) and Bernard Hanotiau (Belgien) vom 24. bis 28. Mai statt.