Serie A: Juventus-Verteidiger Bonucci mit Corona infiziert

"Der Spieler befindet sich bereits in häuslicher Quarantäne", heißt es in der Mitteilung des Klubs von Donnerstag.

Zuvor waren vier Betreuer der italienischen Nationalmannschaft nach dem 2:0-Sieg der Azzurri in der WM-Qualifikation am Mittwoch gegen Litauen positiv auf Corona getestet worden.

Der Abwehrspieler, der geringe Symptome aufweist, wird am Donnerstag nach Turin zurückkehren und sich in einem Hotel in Isolation begeben. (SERVICE: Spielplan & Ergebnisse der WM-Qualifikation)