FIS verlegt Weltmeisterschaften - Skiflieger 2024 am Kulm

Der Internationale Ski-Verband (FIS) hat zwei seiner Weltmeisterschaften verlegt. Demnach findet die Skiflug-WM 2024 wegen Problemen an der Anlage in Harrachov/Tschechien nun am Kulm in Bad Mitterndorf/Österreich statt. Die Titelkämpfe der Freestyle-Skifahrer, -Snowboarder sowie Freeskier im Jahr 2025 werden im Schweizer Engadin stattfinden, nachdem das russische Krasnojarsk wegen der Sperre durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als geplanter Ausrichter ausfällt.