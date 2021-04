CHECK24 Doppelpass mit Beierlorzer und Rettig LIVE im TV und Stream

Am Sonntag sind im CHECK24 Doppelpass Achim Beierlorzer und Andreas Rettig zu Gast. Großes Thema wird natürlich das Bundesliga-Topspiel sein.

Titel-Showdown am Oster-Wochenende: Am Samstagabend steht das Bundesliga-Gipfeltreffen zwischen Spitzenreiter Bayern München und Verfolger RB Leipzig an.