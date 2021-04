Georg Margreitter verlässt den 1. FC Nürnberg

Abwehrspieler Georg Margreitter wird Fußball-Zweitligist 1. FC Nürnberg zum Saisonende nach sechs Jahren verlassen. "Es war eine extreme Amplitude in beide Richtungen. Wir haben alle Höhen und Tiefen zusammen durchgemacht. Ich habe an Emotionen in dieser Zeit fast nichts ausgelassen", sagte der 32 Jahre alte Österreicher.