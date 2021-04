Basketball-Ikone Schrempf in "Hall of Fame" der FIBA aufgenommen

Schrempf wurde in die Hall of Fame der FIBA aufgeonmmen © AFP/GETTYIMAGES/SID/VIVIEN KILLILEA

Der langjährige NBA-Profi und deutsche Nationalspieler Detlef Schrempf ist vom Basketball-Weltverband FIBA in die Hall of Fame aufgenommen worden. Der 58-Jährige wird damit für seine herausragenden Leistungen geehrt. Schrempf ist der erste deutsche Spieler, dem die Ehre zuteil wird.

"Das ist eine tolle Nachricht. Ich gratuliere Detlef Schrempf zur verdienten Aufnahme in die FIBA Hall of Fame sehr herzlich", sagte DBB-Präsident Ingo Weiss: "Er war der mit Abstand beste deutsche Basketballer seiner Zeit und hat nicht zuletzt durch seine herausragenden Auftritte in den USA eine ganze Basketball-Generation hier in Deutschland von der Korbjagd begeistert."