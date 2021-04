Kuntz: Moukoko-Verletzung "schlimmer als bisher angenommen"

Der Teenager habe vor dem EM-Auftaktspiel gegen Co-Gastgeber Ungarn vergangenen Woche am Fuß verletzt. BVB-Trainer Edin Terzic kündigte an, dass Moukoko in den kommenden Tagen eingehend untersucht werde, "dann werden wir eine genaue Ausfallzeit definieren können". Für das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) ist der Stürmer keine Option.