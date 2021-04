BVB: So lief Haaland-Gipfel mit Raiola bei FC Barcelona und Real Madrid

Berater und Vater von Erling Haaland waren am Donnerstag in Barcelona und Madrid, um über die Zukunft des Norwegers zu sprechen. Verlässt er den BVB schon im Sommer?

Sie wurden von einem Vertrauten des Barca-Präsidenten Joan Laporta in Empfang genommen und wenig später saßen sie mit eben diesem zusammen. Auch Barcas Fußballdirektor Mateu Alemany soll bei dem Treffen dabei gewesen sein. ( Raiolas "Kriegserklärung an den BVB )

Haaland-Gipfel war bereits länger geplant

Laporta informiert Raiola von Kauf-Interesse

Schon bevor sich Raiola mit Haaland senior in den Flieger Richtung Spanien setzte, hatte er sich in Dortmund mit den BVB-Bossen getroffen, um auszuloten, wie die Schwarzgelben die Situation sehen. In dem Gespräch machten die Dortmunder Bosse klar, dass man erst dann zucken würde, wenn ein Verein mehr als 150 Millionen Euro bieten würde, eher sogar an die 180 Millionen Euro.