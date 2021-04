Frankfurt in Dortmund ohne Hinteregger

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt muss im Duell um die Königsklasse mit Borussia Dortmund auf seinen Abwehrchef verzichten. "Martin Hinteregger wird sicher nicht spielen in Dortmund", sagte Trainer Adi Hütter: "Er hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert, er ist in der Reha. Es wird auch ein Wettlauf mit der Zeit fürs nächste Spiel gegen Wolfsburg. Wir dürfen kein Risiko eingehen."