Rose hofft auf Aufschwung nach Schalke-Sieg

Trainer Marco Rose hofft, dass Borussia Mönchengladbach durch den jüngsten 3:0-Sieg bei Schalke 04 den nötigen Aufschwung für die letzten Spieltage in der Fußball-Bundesliga mitnehmen kann. "Im Verein hatten wir zuletzt eine schwierige Phase. Im Fußball ist man immer auf Siege angewiesen, die haben in dieser Phase gefehlt", meinte der Coach, der in der kommenden Saison Borussia Dortmund betreut: "Der Erfolg auf Schalke war sehr wichtig für uns, er hat gutgetan. Daran müssen wir anknüpfen."