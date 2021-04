Svensson sieht keine Wochen der Wahrheit: "Spricht gegen die ganze Logik"

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will den kommenden Partien im Abstiegskampf keine besondere Bedeutung beimessen.

Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 will den kommenden Partien im Abstiegskampf keine besondere Bedeutung beimessen. Es sei "egal in welcher Konstellation die Spiele jetzt kommen", sagte der Däne vor dem Kellerduell mit Arminia Bielefeld am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Anschließend spielen die Rheinhessen beim 1. FC Köln und gegen Hertha BSC.