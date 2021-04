Deutsche Curler wollen Olympia-Ticket in kanadischer WM-Bubble lösen

Die deutschen Curler gehen mit ambitionierten Zielen in die am Freitag startende Weltmeisterschaft im kanadischen Calgary.

Ein Platz unter den besten Sechs und die damit verbundene Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking sei "absolut realistisch", sagte Sportdirektor Markus Tröger dem SID . Die Coronakrise habe die Vorbereitung zwar "sehr, sehr erschwert", doch das habe alle Nationen in gleichem Maße betroffen. "Die Chancen stehen gut", betonte er.

Das Turnier wird unter strengsten Hygieneauflagen ausgetragen. Alle Teams befinden sich in einer Bubble, jeden zweiten Tag wird auf Corona getestet. Nach der Einreise mussten die Mannschaften fünf Tage in Quarantäne, erst dann waren Trainingseinheiten möglich. Nach den jüngsten Coronaausbrüchen gibt es durchaus Zweifel an Großereignissen in der Halle.