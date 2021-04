Bundesliga: Klaas-Jan Huntelaar Option für die Schalke-Startelf in Leverkusen

Routinier Klaas-Jan Huntelaar kann sich Chancen ausrechnen, am Samstag zur Startformation beim Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 zu gehören.

Routinier Klaas-Jan Huntelaar kann sich Chancen ausrechnen, am Samstag ( Bundesliga: Bayer Leverkusen - Schalke 04 ab 15.30 Uhr im SPORT1 -Liveticker ) zur Startformation beim Fußball-Bundesliga-Schlusslicht Schalke 04 im Punktspiel bei Bayer Leverkusen zu gehören.

"Klaas ist am weitesten von den Spielern, die zurückgekommen sind. Er ist auf jeden Fall eine Option, in der Startelf zu spielen", sagte Trainer Dimitrios Grammozis am Donnerstag. (Der Spielplan der Bundesliga)