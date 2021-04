DFB: Timo Werner zum Ehrenbürger Nordmazedoniens ernannt

Werner zum "Ehrenbürger" Nordmazedoniens ernannt

Und am liebsten wäre Werner wohl im Boden versunken. Denn statt 2:1 stand es nach jener denkwürdigen Szene in der 80. Minute weiter 1:1, nach fünf weiteren Minuten hieß es 1:2 und die peinliche Pleite gegen Außenseiter Nordmazedonien war perfekt.

"Das war ein Knacks für die Mannschaft, dass wir die Chance ausgelassen haben", sagte Bundestrainer Joachim Löw im Anschluss. "Er macht sich selbst wahrscheinlich die größten Vorwürfe. In solchen Situationen hat der Timo in der Vergangenheit schon bewiesen, dass er sie auch richtig löst und Tore erzielt."

Werner steckt auch beim FC Chelsea in der Krise

Doch seinen Torriecher unter Beweis gestellt, hat der ehemalige Leipziger schon lange nicht mehr. Denn auch beim FC Chelsea steckt Werner derzeit in der Krise. In der Premier League gelang ihm in diesem Jahr erst ein Treffer in 13 Einsätzen.